Порошенко поздравил граждан с Щедрым вечером

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook. По словам президента - в этот праздничный вечер он хочет пожелать людям Божьей благодати и мира – каждой украинской семье!

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в декабре поздравил иудеев с Ханукой – 24 декабря. В судьбах еврейского и украинского народов имеется немало общего – подчеркнул президент. Страна отстаивают демократию, борются за мир и хотят преодолеть агрессию России – заявлял Порошенко. Президент пожелал семьям радости, а также крепкой веры в справедливость и добро.