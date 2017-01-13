19:20 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил граждан с Щедрым вечером

Президент Украины Петр Порошенко 13 января поздравил жителей Украины с Щедрым вечером. 

Порошенко поздравил граждан с Щедрым вечером

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook. По словам президента - в этот праздничный вечер он хочет пожелать людям Божьей благодати и мира – каждой украинской семье!

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в декабре поздравил иудеев с Ханукой – 24 декабря. В судьбах еврейского и украинского народов имеется немало общего – подчеркнул президент. Страна отстаивают демократию, борются за мир и хотят преодолеть агрессию России – заявлял Порошенко. Президент пожелал семьям радости, а также крепкой веры в справедливость и добро.


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