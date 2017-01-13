16:22 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко и посол Японии открыли в госпитале ГПСУ диагностический комплекс

Президент Петр Порошенко и посол Японии 13 января открыли диагностический комплекс в клиническом госпитале Госпогранслужбы.

Порошенко и посол Японии открыли в госпитале ГПСУ диагностический комплекс

Об этом сказано в твиттере Госпогранслужбы. Так, Петр Порошенко прибыл в клинический госпиталь Госпогранслужбы, где вместе с послом Японии, а также с главой ГПСУ он открыл диагностический комплекс по исследованию человеческих органов с применением рентгенизлучения.

Кроме того – Госпогранслужба также получила от японского правительства компьютерный томограф и рентгеновскую систему, а также был получен видеоэндоскопический комплект – говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Алеппо разбомбили еще один госпиталь.


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