Переговоры по объединению Кипра завершились безрезультатно, - ООН

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

Согласно словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии после того, как стороны обозначили свои позиции.

"В ходе обсуждения подчеркнули намерение участников найти взаимоприемлемые решения по вопросам безопасности и гарантий, которые призваны решить проблемы обеих сторон", - подчеркнул он.

Как отмечается, участники переговоров сошлись во мнении о том, что "безопасность одного сообщества не может быть достигнута за счет безопасности другого".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема.