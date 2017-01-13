10:20 13.01.2017 | Политика | Новости
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Переговоры по объединению Кипра завершились безрезультатно, - ООН

Переговоры по объединению Кипра в Женеве завершились без определенных результатов, однако продолжатся в ходе конференции 18 января.
 

Переговоры по объединению Кипра завершились безрезультатно, - ООН

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

Согласно словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии после того, как стороны обозначили свои позиции.

"В ходе обсуждения подчеркнули намерение участников найти взаимоприемлемые решения по вопросам безопасности и гарантий, которые призваны решить проблемы обеих сторон", - подчеркнул он.

Как отмечается, участники переговоров сошлись во мнении о том, что "безопасность одного сообщества не может быть достигнута за счет безопасности другого".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема.


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