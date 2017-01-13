07:29 13.01.2017 | Политика | Новости
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Меркель требует от ЕС единства в вопросах Brexit и кризиса беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от стран-членов Европейского союза единства на фоне выхода Британии из Евросоюза и кризиса беженцев.

Меркель требует от ЕС единства в вопросах Brexit и кризиса беженцев

Как заявила в четверг, 12 января, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелом, Меркель, она полностью согласна с тем, что ЕС не может позволить себе быть разобщенными.

Как сообщает DW, канцлер Германии также отметила, что Евросоюзу к следующему саммиту нужна четкая повестка дня, в частности относительно разрешения проблемы с беженцами. При этом она подчеркнула, что Евросоюз должен эффективно охранять свои границы и противодействовать контрабандистам, а затем решить вопрос справедливого распределения беженцев. Она также признала, что Германия не была готова участвовать в такой системе распределения мигрантов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Меркель в одной из передач на немецком телевидении охарактеризовала сложившуюся ситуацию как " чрезвычайно неудовлетворительную". По ее словам, сейчас необходимо выработать единые стандарты и единую общеевропейскую политику предоставления убежища.


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