18:44 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко посетил Латвию

Генпрокурор Украины провел встречу с генпрокурором Латвии, а также с руководством антикоррупционного бюро.

Луценко посетил Латвию

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 13 января с рабочим визитом прибыл в Латвию. Об этом передает пресс-служба Генпрокуратуры. Известно, что в ходе визита Луценко провел встречу с генпрокурором Латвии Эриком Калнмеерсом, а также с  руководством латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB).

В рамках данной встречи стороны также обсудили проблемы международных запросов относительно правовой помощи. Кроме того – также обсудили состояние двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. Юрий Луценко посетил Одесскую область.


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