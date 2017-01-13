Луценко посетил Латвию

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 13 января с рабочим визитом прибыл в Латвию. Об этом передает пресс-служба Генпрокуратуры. Известно, что в ходе визита Луценко провел встречу с генпрокурором Латвии Эриком Калнмеерсом, а также с руководством латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB).

В рамках данной встречи стороны также обсудили проблемы международных запросов относительно правовой помощи. Кроме того – также обсудили состояние двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. Юрий Луценко посетил Одесскую область.