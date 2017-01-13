01:00 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100157767:mysnichenko

Гройсман призвал ускорить реформирование "Нафтогаза"

Премьер Украины Владимир Гройсман призывает ускорить реформирование НАК "Нафтогаз Украины". 

Гройсман призвал ускорить реформирование

Об этом Гройсман заявил на совещании с вице-премьером Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом, главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Глава правительства призывал ускорить реформирование НАК "Нафтогаз Украины ".

При этом Гройсман также отметил, что к 2020 г. Украина должна обеспечить энергонезависимость. Он добавила также, что Украина должна себя обеспечить своим газом. Это позволит развивать экономику и обеспечить снижение цены.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" от выигрыша у "Газпрома" хочет получить 20 млрд долл.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив