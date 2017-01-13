Гройсман призвал ускорить реформирование "Нафтогаза"

Об этом Гройсман заявил на совещании с вице-премьером Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом, главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Глава правительства призывал ускорить реформирование НАК "Нафтогаз Украины ".

При этом Гройсман также отметил, что к 2020 г. Украина должна обеспечить энергонезависимость. Он добавила также, что Украина должна себя обеспечить своим газом. Это позволит развивать экономику и обеспечить снижение цены.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" от выигрыша у "Газпрома" хочет получить 20 млрд долл.