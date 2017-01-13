Байден дал советы преемнику в налаживании отношений с Украиной

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно его словам, избранный вице-президент знает о России больше, чем его коллега по победной избирательной кампании, будущий президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Д.Трамп подразумевает", - сказал Дж.Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. "Но я думаю, что Майк значительно более информирован о русском поведение, потенциальных намерениях и поведении Путина", - заявил Байден.

Кроме того, он наметил для Пенса "вещи, которые могут взорваться легче" в мире в ближайшие годы. В свою очередь, Джозеф Байден сказал, что Майк Пенс был внимателен к его советам.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко по телефону переговорил с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.