В Одесской области растет уровень преступности, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность относительно резкого роста преступности в Одесской области. Об этом сообщает местное издание.

Глава украинского государства отдал распоряжение руководству полиции области улучшить криминогенную ситуацию в регионе. Уровень преступности в области резко вырос. Новое руководство правоохранителей получило четкое задание совместно с прокуратурой навести порядок в Одессе - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хатия Деканоидзе сообщила про рост уровня преступности в столице.