17:20 12.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Одесской области растет уровень преступности, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству полиции Одессы улучшить криминогенную ситуацию в регионе.

В Одесской области растет уровень преступности, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность относительно резкого роста преступности в Одесской области. Об этом сообщает местное издание.

Глава украинского государства отдал распоряжение руководству полиции области улучшить криминогенную ситуацию в регионе. Уровень преступности в области резко вырос. Новое руководство правоохранителей получило четкое задание совместно с прокуратурой навести порядок в Одессе - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хатия Деканоидзе сообщила про рост уровня преступности в столице.


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