13:34 12.01.2017 | Политика | Новости
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В ОБСЕ назначен спецпредставитель для борьбы с радикализацией

В ОБСЕ был назначен специальный представитель по борьбе с радикализацией.

В ОБСЕ назначен спецпредставитель для борьбы с радикализацией

Был назначен профессор Питер Нейман. Об этом в Twitter сообщила организация. Профессор Питер Нейман был назначен "спецпредставителем по борьбе с радикализацией" на время председательства в ОБСЕ Австрии в 2017 г. – отметил глава ОБСЕ Курц.

Как известно, новый глава ОБСЕ Курц сообщил про необходимость поддержки наблюдателей миссии ОБСЕ в Украине и обеспечения для них беспрепятственного доступа.

Как сообщал УРА-Информ, миссия ОБСЕ ранее эвакуировала собственную базу из г. Светлодарск – по причине обстрелов террористов. Артиллерийские удары были зафиксированы в 70-ти метрах от базы.


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