15:21 12.01.2017 | Политика | Новости
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В Минске встреча контактной группы пройдет 16 января

Встреча контактной группы в г. Минск будет проведена в понедельник 16-го января. 

В Минске встреча контактной группы пройдет 16 января

Об этом в рамках брифинга рассказала специалист политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Айвазовская. По ее словам – очередная встреча по Минску будет проведена 16 числа, в понедельник – отметила Айвазовская.

Как известно - последняя встреча контактной группы в г. Минск была 21-го декабря 2016 г., в ходе которой стороны достигли договоренности про прекращение огня на Донбассе – начиная с полуночи 24-го декабря.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в Минске представители Украины настаивали на освобождении всех заложников.


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