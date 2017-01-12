Турецкие депутаты подрались из-за Конституции - ВИДЕО

Депутаты от правящей Партии справедливости и развития подрались со своими коллегами из оппозиционной Народно-республиканской партии. Как сообщает телеканал NTV, депутат сегодня обсуждали Конституцию Турции.

Во время обсуждения поправок в основной документ страны депутаты от оппозиции попытались заблокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.

В результате инцидента несколько человек были травмированы. В то же время, по данным журналистов телеканала, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа.

Во время драки также были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Анкаре в понедельник, 9 января, представители организаций гражданского общества и ассоциаций собрались на митинг перед зданием турецкого парламента. Они выступили против планов правительства по расширению полномочий президента страны.

Как сообщает Turkish Minute, в результате полиция разогнала митинг слезоточивым газом, водометами и пластиковыми пулями.