Турецкие депутаты подрались из-за Конституции - ВИДЕО
В парламенте Турции в четверг, 12 декабря, произошла драка.
Депутаты от правящей Партии справедливости и развития подрались со своими коллегами из оппозиционной Народно-республиканской партии. Как сообщает телеканал NTV, депутат сегодня обсуждали Конституцию Турции.
Во время обсуждения поправок в основной документ страны депутаты от оппозиции попытались заблокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.
В результате инцидента несколько человек были травмированы. В то же время, по данным журналистов телеканала, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа.
Во время драки также были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Анкаре в понедельник, 9 января, представители организаций гражданского общества и ассоциаций собрались на митинг перед зданием турецкого парламента. Они выступили против планов правительства по расширению полномочий президента страны.
Как сообщает Turkish Minute, в результате полиция разогнала митинг слезоточивым газом, водометами и пластиковыми пулями.