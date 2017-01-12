США будут разговаривать с Россией и Китаем с позиции силы, - Хербст

Об этом сообщил директор Евразийского центра при Атлантическом совете США в интервью "Радио Свобода".

Отмечается, что Хербст считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что за время его президентства Россия будет больше уважать США. Это положительные вещи, и они важны для Украины", - заявил он.

Кроме того, посол прокомментировал выступление в Сенате США кандидата на должность государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

"Тиллерсон заявил, что если бы они были при власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы более решительной. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет жесткой, но мы не знаем этого точно", - подчеркнул Хербст.

Также он добавил, что не знает, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 11 января, впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента.