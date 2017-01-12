05:00 12.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Приоритетом ВСУ будет сохранение контрактников на службе

Сохранение военных на службе по контракту – приоритет ВСУ в 2017 г.

Приоритетом ВСУ будет сохранение контрактников на службе

Об этом во время брифинга сообщил замглавы ГУ персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Марк Андрусяк.

Он отметил, чтот закон Украины" О внесении в некоторые законы изменений относительно усовершенствования прохождения военной службы ", дает право на увольнение военнослужащих по контракту. И в контексте сбережения на службе личного состава является приоритетом для органов военного управления ВСУ в 2017 г. – сказано в сообщении.

Также Андрусяк добавил, что предусмотренное изменение "бессрочных" контрактов "до завершения особого периода" даст возможность военным планировать жизнь на перспективу.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 30 ноября завершается осенний призыв.


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