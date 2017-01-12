10:15 12.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Киеве встретится с Байденом

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 15 января приедет в Киеве с визитом.

Порошенко в Киеве встретится с Байденом

В этот же день президент Украины Петр Порошенко проведет с ним двустороннюю встречу. Как сообщает в четверг, 12 января, пресс-служба главы украинского государства, встреча состоится в рамках его визита в Украину вице-президента. Других подробностей пресс-служба не сообщает.

В то еж время глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко пояснила журналистам, что этот визит должен подвести итоги, поскольку Байден "является одним из друзей в Украину".

Напомним, в декабре прошлого года Порошенко говорил с Байден по телефону два раза.

тогда собеседники обсудили ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины, минские соглашения, прекращение огня и обмен пленными.

Лидеры также говорили об украинских реформ и обсудили вопросы сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.

Как сообщал УРА-Информ, действующий президент США Барак Обама в среду, 11 января, провел последнюю пресс-конференцию. Администрация нового президента США Дональда Трампа вступит в полномочия после инаугурации 20 января.


 
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