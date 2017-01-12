18:38 12.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко с рабочим визитом прибыл в Николаев

Президент Петр Порошенко приехал в Николаев с рабочим визитом.

Порошенко с рабочим визитом прибыл в Николаев

Президент поучаствует в открытии спортивного комплекса – специально для СДЮШОР (детско-юношеская школа олимпийского резерва) по фехтованию в г. Николаев. Кроме того – Порошенко в рамках данного визита также вручит ордера на квартиры для силовиков АТО.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также 12 января посетил Одесскую область. В рамках данного визита президент назначил главу Одесской облгосадминистрации – Максима Степанова. Кроме того, в рамках данного визита Порошенко рассказал о стоимости строительства автодорог в Одесской области, которая является одной из самых высоких в Украине.


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