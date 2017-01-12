13:14 12.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил нового главу Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 12 января, назначил нового председателя Одесской областной государственной администрации.

Порошенко назначил нового главу Одесской ОГА

Им стал Максим Степанов. Как написал на своей страничке в Twitter сам Порошенко, он уверен, что решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, который прошел конкурс, является правильным решением.

Глава государства также напомнил, что Степанов с 2011 года возглавляет государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". С 2008 по 2010 год он работал в Одесской областной государственной администрации на должности первого заместителя и заместителя председателя ОГА.

Напомним, сегодня Порошенко находится с рабочей поездкой в Одессе.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко анонсировал проведение конкурса на должность председателя Одесской ОГА 30 ноября. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале главы украинского государства.


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