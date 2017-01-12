Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину и угрозе для Европы

Он также заявил, что Россия является угрозой для Европы. Как сообщает "Радио Свобода, в четверг, 12 января, республиканец отметил, что Россия создает угрозы для Украины и Европы, но не для террористической группировки "Исламское государство".

Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию. Теперь она угрожает Европе и не делает почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства", - сказал Помпео, добавив, что он согласен с оценкой спецслужб США по вмешательству Россия в президентские выборы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что Россия является угрозой всему миру и Соединенным Штатам Америки. Она вторглась в Украину и оккупировала Крым, а затем при поддержке властей Сирии грубо нарушила все законы войны, - отметил он.