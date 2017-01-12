13:45 12.01.2017 | Политика | Новости
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Австрия намерена отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн намерен предоставить работодателям право отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран ЕС при найме. 
 

Австрия намерена отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Об этом он заявил на выступлении в городе Вельс, передает BBC.

Как отмечается, Керн пообещал обратиться к лидерам ЕС с соответствующей просьбой на посвященной старту 10-летнего плана экономического развития встрече.

"Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию", - подчеркнул Керн.

Кроме того, он выступал в городе, где на выборах победила ультраправая Партия свободы, популярность которой растет на фоне опасений австрийцев по поводу мигрантов и безработицы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", правительство Австрии планирует добиться ослабления санкций ЕС в отношении России во время председательства страны в ОБСЕ.


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