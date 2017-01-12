Австрия намерена отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Об этом он заявил на выступлении в городе Вельс, передает BBC.

Как отмечается, Керн пообещал обратиться к лидерам ЕС с соответствующей просьбой на посвященной старту 10-летнего плана экономического развития встрече.

"Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию", - подчеркнул Керн.

Кроме того, он выступал в городе, где на выборах победила ультраправая Партия свободы, популярность которой растет на фоне опасений австрийцев по поводу мигрантов и безработицы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", правительство Австрии планирует добиться ослабления санкций ЕС в отношении России во время председательства страны в ОБСЕ.