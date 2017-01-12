11:16 12.01.2017 | Политика | Новости
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Мадуро обвинил Обаму в причастности к импичменту президента Бразилии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что импичмент бразильского лидера Дилмы Русефф был организован по распоряжению действующего главы Белого дома Барака Обамы.

Мадуро обвинил Обаму в причастности к импичменту президента Бразилии

Об этом передает Globovision.

"Обама был заказчиком смещения Дилмы Руссефф. Вы вспомните мои слова, когда будут обнародованы документы, которые касаются этого переворота, и вы увидите, как американское посольство организовало его", - заявил Мадуро.

Президент также отметил, что Обама стал "милитаристским президентом, который презирает страны Латинской Америки".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение парламента о его отставке "путчистским манифестом".


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