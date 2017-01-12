Мадуро обвинил Обаму в причастности к импичменту президента Бразилии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что импичмент бразильского лидера Дилмы Русефф был организован по распоряжению действующего главы Белого дома Барака Обамы.
Об этом передает Globovision.
"Обама был заказчиком смещения Дилмы Руссефф. Вы вспомните мои слова, когда будут обнародованы документы, которые касаются этого переворота, и вы увидите, как американское посольство организовало его", - заявил Мадуро.
Президент также отметил, что Обама стал "милитаристским президентом, который презирает страны Латинской Америки".
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение парламента о его отставке "путчистским манифестом".