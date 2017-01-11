В Сенат США внесли закон о новых санкциях против России

Ограничительные меры, по мнению авторов закона, необходимо ввести из-за предполагаемых кибератак, а также ситуации в Украине и Сирии. Как сообщает Reuters, называя санкции "масштабными", документ включает в себя заморозку активов и запрет на выдачу виз для лиц, "которые связаны с деятельностью, подрывающей кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".

Сенаторы также предусматривают новые санкции за Украину и Сирию, а также вводит в действие четыре распоряжения администрации Барака Обамы о санкциях за Крым и Донбасс.

В частности, документом предписывается введение санкций против тех, кто инвестирует более 20 миллионов долларов в разработку нефтяных и газовых ресурсов в России.

Помимо этого, могут быть введены также вторичные санкции против тех, кто связан с российской "оборонкой" или разведкой, что может коснуться иностранных компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре администрация Барака Обамы расширила расширили санкции против России и решила выдворить 35 дипломатов РФ.