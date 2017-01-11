В Германии умер бывший президент страны Роман Герцог

Как сообщает DW, ссылаясь на данные канцелярии федерального президента, Герцог был 11-м президентом ФРГ с 1994 по 1999 гг. А перед этим - председателем Федерального конституционного суда в Карлсруэ.

Роман Герцог представлял Христианско-демократический союз, который ныне возглавляет Ангела Меркель, и активно выступал за реформы. Особенно он запомнился своим выступлением 1997 г. с главным посылом о том, что Германия должна продвигаться вперед.

Свои соболезнования ФРГ и семье Герцога в связи с потерей высказал президент Украины Петр Порошенко. Как написал на своей страничке в Twitter глава украинского государства, со смертью Федерального президента ФРГ Романа Герцога мир потерял великого европейца, пылкого сторонника сближения Украины с ЕС.

Выражаю искренние соболезнования жене Александре Фрайфрау фон Берлихинген, родным, а также всему дружественному немецкому народу, - написал Порошено.