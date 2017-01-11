21:32 11.01.2017 | Политика | Новости
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Трамп признал, что Россия осуществляла хакерские атаки на США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 11 января, впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента.

Трамп признал, что Россия осуществляла хакерские атаки на США

Во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что Россия ответственна за кибератаки во время предвыборной кампании в Штатах. Я думаю, что это была Россия, но это не единственная страна, которая осуществляет хакерские атаки на США.

При этом Трамп обвинил демократов в том, что те оказались неспособны обеспечить достаточный уровень кибербезопасности.

Избранный президент также считает, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений, поскольку сейчас между странами ужасные отношения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым, а затем при поддержке властей Сирии грубо нарушила все законы войны.


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