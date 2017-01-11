Трамп признал, что Россия осуществляла хакерские атаки на США

Во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что Россия ответственна за кибератаки во время предвыборной кампании в Штатах. Я думаю, что это была Россия, но это не единственная страна, которая осуществляет хакерские атаки на США.

При этом Трамп обвинил демократов в том, что те оказались неспособны обеспечить достаточный уровень кибербезопасности.

Избранный президент также считает, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений, поскольку сейчас между странами ужасные отношения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым, а затем при поддержке властей Сирии грубо нарушила все законы войны.