Тиллерсон заявил, что аннексия Крыма Россия требовала достойного ответа

Она вторглась в Украину и оккупировала Крым, а затем при поддержке властей Сирии грубо нарушила все законы войны. Об этом в среду, 11 января, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Он также отметил, что Российская Федерация требовала достойного ответа США, и поэтому союзники США по НАТО по полному праву встревожены возрождающейся Россией. Тиллерсон также подчеркнул, что отсутствие американского лидерства сделало возможным такое поведение России.

При этом он уверен, что Соединенные Штаты должны быть очень внимательными в своих отношениях с Россией, которая сегодня создает опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в прощальной речи Барак Обама заявил, что Россия и Китай не могут сравниться с влиянием США на мир.