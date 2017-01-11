08:14 11.01.2017 | Политика | Новости
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РФ и Китай не могут сравниться с влиянием США в мире, - Обама

В прощальной речи Барак Обама заявил, что Россия и Китай не могут сравниться с влиянием США в мире.

РФ и Китай не могут сравниться с влиянием США в мире, - Обама

Об этом сообщает телеканал CNN в своем Twitter.

"Соперники, как Россия или Китай не может сравниться с нашим влиянием во всем мире, если мы не будет сдаваться", - сказал Обама.

Как сообщалось ранее, Обама в своей прощальной речи заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу.

Также он заявил, что избрание Дональда Трампа - это решение, свидетельствующее о демократии, и его нужно уважать.

Напомним, как сообщал  "Ура-Информ", ранее   Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета безопасности Организации объединенных наций о прекращении огня в сирийском городе Алеппо.


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