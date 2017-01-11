09:57 11.01.2017 | Политика | Новости
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Президент Венесуэлы обвинил парламент в попытке госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение парламента о его отставке "путчистским манифестом". 
 

Президент Венесуэлы обвинил парламент в попытке госпереворота

Об этом он заявил в аэропорту Каракаса перед отъездом в Никарагуа, передает La Nacion.

"Я президент Боливарианской Республики Венесуэла, глава правительства и глава государства в соответствии с мандатом, который мне дал народ, и я буду с народом", - заявил Мадуро.

Кроме того президент Венесуэлы призвал сторонников ответить на "провокацию парламента, который подчиняется посольству США в Каракасе".

В свою очередь, после этого заявления правящая "Единая социалистическая партия Венесуэлы" обратилась в Верховный суд, чтобы подтвердить недействительность решения об отставке Мадуро.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее парламент Венесуэлы одобрил резолюцию, согласно которой президент стран Николас Мадуро признан таким, который "покинул свой пост".

 


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