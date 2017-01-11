Посол Украины в США обсудил планы взаимодействия с советником Трампа по нацбезопасности

Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

"Американская традиция, которую, на мой взгляд, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте Мира от одной команды другой. Советник Президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - написал посол.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко на инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присутствовать не будет.