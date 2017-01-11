12:02 11.01.2017 | Политика | Новости
100157648:labazovych

Посол Украины в США обсудил планы взаимодействия с советником Трампа по нацбезопасности

Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил ближайшие планы взаимодействия с советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майклом Флинном.

Посол Украины в США обсудил планы взаимодействия с советником Трампа по нацбезопасности

Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

"Американская традиция, которую, на мой взгляд, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте Мира от одной команды другой. Советник Президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия", - написал посол.

 

Напомним, как сообщал ранее  "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко на инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присутствовать не будет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив