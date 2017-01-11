18:41 11.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко распорядился о проведении в Украине года Японии

В течение 2014-2016 гг. Япония выделила для Украине 1,8 млрд долл.

Порошенко распорядился о проведении в Украине года Японии

Петр Порошенко подписал распоряжении про проведение в Украине года Японии. Об этом передает сайт президента страны.

В рамках проведения встречи с послом Японии в Украине Сигеки Суми президент Украины поблагодарил Японию за поддержку целостности и независимости Украины. Президент сообщил, что за период 2014-2016 гг. Япония предоставила Украине 1,8 млрд долл. - для проведения реформ. Суми отметил, что отношения между странами никогда не были такими близкими, как сейчас. Посол добавил также несколько слов про экономику. Если серьезные компании уже инвестируют в Украину, то значит, что и другие компании начнут вкладывать в Украину средства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Япония вмешалась в отношения Украины и РФ.


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