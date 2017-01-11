Обама уверен, что "Исламское государство" будет уничтожено

Никто из тех, кто угрожает Соединенным Штатам Америки, не будет в безопасности. США ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена.

Международная коалиция против ИГИЛ, которую возглавляют Штаты, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. Об этом заявил во вторник, 10 января, во время своего последнего выступления в Чикаго, президент США Барак Обама.

Глава государства заверил, что благодаря выдающейся храбрости американских мужчин и женщин в погонах и сотрудников разведки, правоохранительных органов и поддерживающих их дипломатов, ни одна террористическая организация в эти последние восемь лет не смогла успешно спланировать и осуществить атаку против нашей родины.

Обама также заверил, что Бостон, Орландо и Форт-Худ напоминают об опасной радикализации, но сегодня правоохранительные органы страны более эффективные и бдительны, чем когда-либо, - подчеркнул президент США.

Напомним, на 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.

Как сообщал УРА-Информ, вчера нынешний президент США Барак Обама выстыпил со своей последней речью в Чикаго.