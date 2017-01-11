Климкин с делегацией отправится в Мьянму

Ее возглавит министр иностранных дел Павел Климкин. Это будет первый визит украинской делегации в истории двусторонних отношений стран.

Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, целью визита является обсуждение перспективных направлений сотрудничества. Во вермя визита, который продлится до 13 января, запланированы встречи с президентом Мьянмы Тхинь Чжо, государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим вооруженных сил Республики Союз Мьянма Мин Аун Лайном.

В пресс-службе также сообщили, что после завершения этого визита министр два дня будет находиться в Брунее-Даруссаламе. Тут он попытается возобновить политический диалог на высоком уровне, а также обсудит пути вывода двусторонних отношений на новый уровень и укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях.

Программа визита в Бруней Даруссалама будет включать встречи с султаном Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанолом Болкияхом, наследным принцем Брунея Аль-Мухтади Биллой, вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном и министром природных ресурсов и туризма Али Апонгом.

Затем, 15-16 января министр иностранных дел Украины осуществит визит в Сингапур.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко завтра в Одессе намерен представить нового главу Одесской области.