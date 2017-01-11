Кабмин в среду утвердит план основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год

Кабинет министров Украины намерен на нем утвердит план основных мероприятий гражданской защиты на текущий год. Как сказано в повестке заседания Кабмина, размещенной на официальном сайте правительства, сегодня, на первом заседании, в частности, будет рассматриваться проект постановления Кабмина "Об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год".

Представлять этот вопрос на заседании будет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины накануне утвердил новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления компании.