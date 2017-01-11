Ирина Геращенко отправилась на Донбасс проверять как идет восстановление инфраструктуры

Вместе с ней туда едут министр по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш и народный депутат Мария Ионова. Политики планируют проверить эффективности использования средств на восстановление инфраструктуры.

Об этом в среду, 11 января, на своей страничке в Facebook, написала сама Геращенко. Она также заверила, что визит продлится два дня, а его программа будет насыщенной. Они намерены промониторить насколько эффективно использованы средства на восстановление инфраструктурных объектов, на которые парламент и правительство направили дополнительные средства.

Затем результаты визита будут представлены в Верховной Раду и Кабмину, - пояснил депутат, добавив, что в условиях войны каждая копейка, направленная на Донбасс, должна быть использована эффективно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, советник главы СБУ Юрий Тандит сегодня заявил, что Украина готова обменять 228 боевиков на 48 граждан Украины. Речь идет о гражданах, которые сейчас находятся в плену на оккупированных территориях, - пояснил он.