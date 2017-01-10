08:52 10.01.2017 | Политика | Новости
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Зигмар Габриэль намерен бороться за пост канцлера Германии

Глава социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль намерен стать кандидатом в канцлеры Германии.

 

Зигмар Габриэль намерен бороться за пост канцлера Германии

Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что официально о кандидатуре будет объявлено на съезде социал-демократов 29 января. Кроме того, в феврале вице-канцлер и его супруга ожидают второго ребенка.

"С конца лета 2016 года Габриэль целенаправленно готовится к предвыборной гонке", - говорится в сообщении.

Также в правлении партии отметили, что вопрос о том, кто возглавит социал-демократов на выборах, будет решаться в конце января.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", председатель Европарламента, германский социал-демократический политик Мартин Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии.


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