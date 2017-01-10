23:50 10.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В списки Савченко боевики "ДНР" внесли на обмен Нелю Штепу

В списке пленных, который во вторник, 10 января, обнародовала депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко, числится бывший голова города Славянска Донецкой области Неля Штепа.

В списки Савченко боевики

Представители так называемой "Донецкой народной республики" отправили запрос на ее выдачу. Как сказано в списках, обнародованных на странице Савченко в социальной сети Facebook, среди 524 человек, которых запрашивает представительство "ДНР", есть Штепа Нели Игоревна, 1962 года рождения.

В списках также числится бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин и Сергей Зинченко, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины считает, что обнародование Савченко списков пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей является нарушением закона о персональных данных.


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