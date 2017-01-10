В списки Савченко боевики "ДНР" внесли на обмен Нелю Штепу

В списке пленных, который во вторник, 10 января, обнародовала депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко, числится бывший голова города Славянска Донецкой области Неля Штепа.
Представители так называемой "Донецкой народной республики" отправили запрос на ее выдачу. Как сказано в списках, обнародованных на странице Савченко в социальной сети Facebook, среди 524 человек, которых запрашивает представительство "ДНР", есть Штепа Нели Игоревна, 1962 года рождения.
В списках также числится бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин и Сергей Зинченко, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины считает, что обнародование Савченко списков пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей является нарушением закона о персональных данных.