В списки Савченко боевики "ДНР" внесли на обмен Нелю Штепу

Представители так называемой "Донецкой народной республики" отправили запрос на ее выдачу. Как сказано в списках, обнародованных на странице Савченко в социальной сети Facebook, среди 524 человек, которых запрашивает представительство "ДНР", есть Штепа Нели Игоревна, 1962 года рождения.

В списках также числится бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин и Сергей Зинченко, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины считает, что обнародование Савченко списков пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей является нарушением закона о персональных данных.