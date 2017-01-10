В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки как теракты 11 сентября

Об этом передает DW.

Как отмечается, создать ее предлагают по образцу комиссии, расследовавшей теракты в США 11 сентября 2001 года.

Также сообщается, что с инициативой создать независимую комиссию выступают конгрессмены-демократы. Они предложили образовать ее по примеру той, которая вела расследование терактов в США 11 сентября 2001 года. В частности, в ее состав могут войти 12 человек, не входящие в Конгресс, а для ее формирования демократы предлагают внести на рассмотрение "Акт о защите демократии".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США.