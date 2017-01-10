13:46 10.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100157585:mysnichenko

Савченко обнародовала списки украинцев, удерживаемых на Донбассе и в РФ

По словам Надежды Савченко, в обнародованных списках могут содержаться неточности.

Савченко обнародовала списки украинцев, удерживаемых на Донбассе и в РФ

Народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки удерживаемых в РФ и на оккупированном Донбассе в плену украинцев. Эту информацию она разместила на странице в Facebook.

Почему нужно обнародовать списки пленных и пропавших без вести? Чтобы их можно было их найти!... Теперь, как проводится обмен "всех на всех". Не стоит придумывать нового. Классический метод обмена отлично показал себя в разных странах мира – сообщила Савченко. Она добавила, что первый этап заключается в обмене согласно спискам, которые подтвердит каждая из сторон.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко официально заявляла о желании повторно встретиться с главарями т.н. "республик".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив