Савченко анонсировала скорый обмен заложниками в формате "всех на всех"

Об этом Савченко сообщила на брифинге журналистам, комментируя обнародованные ею списки заложников. По ее словам – обмен реально провести уже до конца зимы (обмен " всех на всех "). А в обнародованных списках показано, что нестыковки, которые постоянно объявлялись группой, работающей в Минске, когда объясняли, что есть много несовпадений одних списков с другими.

Савченко добавила, что она выделила оранжевым людей, которые являются гражданами РФ, являются российскими военными, которые выполняли задания убивать граждан Украины именно в Украине. Они попадут в списки от "ДНР", а желтым - от "ЛНР" – добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко обнародовала списки удерживаемых в РФ и на Донбассе украинцев.