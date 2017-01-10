18:44 10.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100157597:mysnichenko

Савченко анонсировала скорый обмен заложниками в формате "всех на всех"

Депутат Надежда Савченко убеждена, что обмен заложниками по схеме "всех на всех" можно провести уже до конца зимы. 

Савченко анонсировала скорый обмен заложниками в формате

Об этом Савченко сообщила на брифинге журналистам, комментируя обнародованные ею списки заложников. По ее словам – обмен реально провести уже до конца зимы (обмен " всех на всех "). А в обнародованных списках показано, что нестыковки, которые постоянно объявлялись группой, работающей в Минске, когда объясняли, что есть много несовпадений одних списков с другими.

Савченко добавила, что она выделила оранжевым людей, которые являются гражданами РФ, являются российскими военными, которые выполняли задания убивать граждан Украины именно в Украине. Они попадут в списки от "ДНР", а желтым - от "ЛНР" – добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко обнародовала списки удерживаемых в РФ и на Донбассе украинцев.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив