Савченко анонсировала скорый обмен заложниками в формате "всех на всех"

Депутат Надежда Савченко убеждена, что обмен заложниками по схеме "всех на всех" можно провести уже до конца зимы.
Об этом Савченко сообщила на брифинге журналистам, комментируя обнародованные ею списки заложников. По ее словам – обмен реально провести уже до конца зимы (обмен " всех на всех "). А в обнародованных списках показано, что нестыковки, которые постоянно объявлялись группой, работающей в Минске, когда объясняли, что есть много несовпадений одних списков с другими.
Савченко добавила, что она выделила оранжевым людей, которые являются гражданами РФ, являются российскими военными, которые выполняли задания убивать граждан Украины именно в Украине. Они попадут в списки от "ДНР", а желтым - от "ЛНР" – добавила она.
Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко обнародовала списки удерживаемых в РФ и на Донбассе украинцев.