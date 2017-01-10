08:31 10.01.2017 | Политика | Новости
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Риск возникновения конфликтов в мире за 5 лет достигнет уровня "холодной войны" - разведка США

Риск возникновения вооруженных в мире за 5 лет может достигнуть максимума со времен окончания "холодной войны".

Риск возникновения конфликтов в мире за 5 лет достигнет уровня

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека может побудить Россию и Китай оспаривать влияние США на мировой арене.

Кроме того, угроза терроризма в ближайшие десятилетия будут расти, по мере того, как малые группы и отдельные лица осваивают "новые технологии, идеи и отношения".

"Излишняя уверенность в том, что материальная сила способна справиться с эскалацией повысит риски межгосударственных конфликтов до уровней, невиданных со времен "холодной войны". Эти тенденции сольются с беспрецедентной скоростью, усложняя управление государствами и сотрудничество между ними, а также меняя природу власти и фундаментальным образом перекраивая мировой прогресс", - говорится в документе. 

Отметим, что среди факторов, из-за которых повышается риск, выделены: напористое поведение России и Китая, региональные конфликты, терроризм, растущее имущественное неравенства, изменение климата и вялый рост экономики.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в США сказали, сколько длится гибридная война России с Украиной. 


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