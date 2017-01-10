Минфин США расширил "список Магнитского"

В него было добавлены пяти российских чиновников. Как сказано в сообщении, размещенном на сайте Министерства финансов США, в "список Магнитского" в первую очередь внесен глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Кроме того, в список также попали депутаты Государственной думы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко.

США также внести в список санкций Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина. При этом Минфине заверили, что новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США, однако в этом контексте обновление санкционного списка имеет "символическое значение" как, возможно, последний значимый шаг уходящей администрации, - пояснил неназванный высокопоставленный американскый чиновник. Напомним, адвокат Сергей Магнитский разоблачил самую крупную коррупционную схему в истории России, за что был арестован и убит в тюрьме.

Как сообщал УРА-Информ, США еще в 2012 году приняли список санкций, в который включили ответственных за это преступление россиян. ЕС предпринял подобные шаги в 2013 году.

В Канаде законопроект по этому поводу был внесен в парламент и Сенат только недавно.