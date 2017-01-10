Меркель призвала ускорить депортацию тех, кто не имеет статуса беженцев

Она уверен, что этот вопрос можно решать быстрее. Как сообщают европейские СМИ, которые цитируют словам Меркель, необходимо определить, могут ли конкретные искатели убежища оставаться в Германии и достаточно ли безопасные страны их происхождения для того, чтобы возвращать людей обратно.

Она также пообещала сделать возврат мигрантов "общенациональным усилием". При этом канцлер отметила, что эти усилия увенчаются успехом лишь в случае, когда Германия будет с уважением вести переговоры со странами происхождения депортированных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии около 900 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей в 2016 году.