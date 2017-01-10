05:00 10.01.2017 | Политика | Новости
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Меркель призвала ускорить депортацию тех, кто не имеет статуса беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 9 января, призвала сотрудников миграционных служб ускорить депортацию тех беженцев, которым отказали в соответствующем статусе.

Меркель призвала ускорить депортацию тех, кто не имеет статуса беженцев

Она уверен, что этот вопрос можно решать быстрее. Как сообщают европейские СМИ, которые цитируют словам Меркель, необходимо определить, могут ли конкретные искатели убежища оставаться в Германии и достаточно ли безопасные страны их происхождения для того, чтобы возвращать людей обратно.

Она также пообещала сделать возврат мигрантов "общенациональным усилием". При этом канцлер отметила, что эти усилия увенчаются успехом лишь в случае, когда Германия будет с уважением вести переговоры со странами происхождения депортированных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии около 900 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей в 2016 году.


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