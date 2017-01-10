Меркель пообещала предпринять "срочные меры" после теракта в Берлине

Выступая в понедельник, 9 января, в Кельне на съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников", глава немецкого правительства подчеркнула, что власть не имеет права "застрять в обещаниях". Как сообщает Deutsche Welle, которая цитирует слова Меркель, глава правительства ФРГ назвала правильными действия кельнской полиции в новогоднюю ночь, которые не пропустили в центр города большую группу молодых людей - выходцев из стран Северной Африки, из-за чего подверглись критике.

В то же время канцлер уверена, что, несмотря необходимость применять меры по борьбе с терроризмом, в стране должны храниться свобода. Мы знаем преимущества жизни в свободной стране перед диктатурой, - заявила Меркель, добавив, что она выступает за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ангела Меркель призвала сотрудников миграционных служб ускорить депортацию тех беженцев, которым отказали в соответствующем статусе.