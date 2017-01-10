Ефремов подал иск в ЕСПЧ

На сегодняшний день есть одна жалоба, которая уже зарегистрирована и сейчас рассматривается. Она касается того, что политика Ефремова поместили под стражу.

Об этом во вторник, 10 января, рассказал французский адвокат бывшего регионала Максим Сасье. По его словам, защита намерена подать еще одну жалобу и ожидает решения Апелляционного суда Киева о законности продления содержания под стражей Ефремова до шести месяцев.

При этом Сасье выразил возмущение тем, что Апелляционный суд "затягивает рассмотрение этого дела". Дело Ефремова должно было рассматриваться в Апелляционном суде уже четыре раза, но все время откладывается, складывается такое впечатление, что в стране не хотят осуществлять правосудие и отказывают Ефремову в его законном праве на защиту, - пояснил адвокат, добавив, его подзащитного подвергают уголовному преследованию в Украине исключительно за его политическую позицию, что является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, 24 ноября Печерский районный суд Киева продлил арест для Ефремова до 22 января 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, Ефремова обвиняют в госизмене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика.

Сам Ефремов все обвинения прокуратуры отвергает.