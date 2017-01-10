Берлин усиливает защиту от хакерских атак накануне выборов в Бундестаг

Как сообщат Deutsche Welle, об этом, в понедельник, 9 января, заявил официальный представитель правительства германии Штеффен Зайберт. Он отметил, что в Берлине изучают доклад американских спецслужб.

В соответствии с выводами доклада, президент России Владимир Путин, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, лично распорядился провести серию хакерских атак.

Правительство ФРГ допускает возможность повтора попыток Кремля повлиять на общественное мнение какой –либо из соседних стран, - отметил Зайберт, добавив, что власти Германии совершенствуют средства борьбы с возможными хакерскими атаками перед выборами в бундестаг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Райнс Прибус, которого избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует назначить главой аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что администрация Трампа примет какие-то меры против Российской Федерации из-за кибератак и попыток вмешательства в президентские выборы.