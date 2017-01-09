10:37 09.01.2017 | Политика | Новости
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В Германии депутат призвал МВД усилить киберзащиту страны

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Опперман призвал министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) от возможных хакерских взломов.
 

В Германии депутат призвал МВД усилить киберзащиту страны

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию. 

Согласно его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение суток.

Кроме того,  ранее американские разведслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки. В свою очередь, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно в Германии взрывотехники нашли и обезвредили крупную авиационную бомбу. Власти города Аугсбург были вынуждены эвакуировать более 50 тысяч человек.


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