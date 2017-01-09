В Анкаре полиция водометами разогнала митинг против Эрдогана

Они выступили против планов правительства по расширению полномочий президента страны. Как сообщает Turkish Minute, в результате полиция разогнала митинг слезоточивым газом, водометами и пластиковыми пулями.

По данным издания, когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция вмешалась и применила против людей различные средства.

Напомним, в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник парламент должен был начать обсуждать предложения с целью ввести президентскую систему.