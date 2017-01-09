22:14 09.01.2017 | Политика | Новости
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В Анкаре полиция водометами разогнала митинг против Эрдогана

В Анкаре в понедельник, 9 января, представители организаций гражданского общества и ассоциаций собрались на митинг перед зданием турецкого парламента.

В Анкаре полиция водометами разогнала митинг против Эрдогана

Они выступили против планов правительства по расширению полномочий президента страны. Как сообщает Turkish Minute, в результате полиция разогнала митинг слезоточивым газом, водометами и пластиковыми пулями.

По данным издания, когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция вмешалась и применила против людей различные средства.

Напомним, в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник парламент должен был начать обсуждать предложения с целью ввести президентскую систему.


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