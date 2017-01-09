Райнс Прибус допустил санкции против России из-за кибератак

В воскресенье, 8 января, в интервью Fox News он отметил, что Трамп согласился с выводами, изложенными в докладе американских спецслужб о действиях российских хакеров. По его словам, Трамп не отрицает, что структуры в России стояли за конкретно этой серией кибератак и в связи с этими обвинениями против России "могут быть приняты меры".

Вместе с тем Прибус подчеркнул, что демократы не сделали ничего для предотвращения незаконного доступа к своей переписке, что и привело к утечке данных.

Кроме того, он добавил, что Россия и Китай давно пытаются влиять на выборы в других странах.

Напомним, как сообщал УРА-информ, национальная разведка США обнародовала незасекреченную версию доклада о кибератаках хакеров РФ во время президентских выборов.