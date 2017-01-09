08:00 09.01.2017 | Политика | Новости
100157484:Polishuk

Райнс Прибус допустил санкции против России из-за кибератак

Райнс Прибус, которого избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует назначить глава аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что администрация Трампа примет какие-то меры против Российской Федерации из-за кибератак и попыток вмешательства в президентские выборы.

Райнс Прибус допустил санкции против России из-за кибератак

В воскресенье, 8 января, в интервью Fox News он отметил, что Трамп согласился с выводами, изложенными в докладе американских спецслужб о действиях российских хакеров. По его словам, Трамп не отрицает, что структуры в России стояли за конкретно этой серией кибератак и в связи с этими обвинениями против России "могут быть приняты меры".

Вместе с тем Прибус подчеркнул, что демократы не сделали ничего для предотвращения незаконного доступа к своей переписке, что и привело к утечке данных.

Кроме того, он добавил, что Россия и Китай давно пытаются влиять на выборы в других странах.

Напомним, как сообщал УРА-информ, национальная разведка США обнародовала незасекреченную версию доклада о кибератаках хакеров РФ во время президентских выборов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив