23:28 09.01.2017 | Политика | Новости
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Путин встретится с Трампом только после инаугурации, - Песков

Дональд Трамп должен стать действующим президентом Соединенных Штатов Америк и только после этого возможна встреча с ним президента России Владимира Путина.

Путин встретится с Трампом только после инаугурации, - Песков

Об этом в понедельник, 9 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как сообщает российское издание РИА Новости, которое цитирует слова Пескова, только после инаугурации будет верстаться план встреч.

Причем, после очень напряженной фазы деградации отношений какие-то контакты будут планироваться с особой тщательностью, - пояснил он. В то же время на вопрос о наилучшем формате возможной встречи президентов, Песков ответил, что в этом нет принципиальной разницы.

Комментируя вопрос о том, на каком уровне находиться общение в командой Трампа Песков отметил, что "ничего не происходило".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны".


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