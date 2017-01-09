Путин встретится с Трампом только после инаугурации, - Песков

Об этом в понедельник, 9 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как сообщает российское издание РИА Новости, которое цитирует слова Пескова, только после инаугурации будет верстаться план встреч.

Причем, после очень напряженной фазы деградации отношений какие-то контакты будут планироваться с особой тщательностью, - пояснил он. В то же время на вопрос о наилучшем формате возможной встречи президентов, Песков ответил, что в этом нет принципиальной разницы.

Комментируя вопрос о том, на каком уровне находиться общение в командой Трампа Песков отметил, что "ничего не происходило".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны".