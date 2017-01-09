16:23 09.01.2017 | Политика | Новости
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Папа Римский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Папа Римский Франциск надеется на скорейшее решение сложной гуманитарной ситуации на Донбассе.

Папа Римский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Об этом передает Радио Ватикана. Также и в Европе, где сейчас хватает напряжения, готовность к диалогу – это единственный путь гарантирования безопасности. С симпатией Папа Римский желает, чтобы в Украине устремлялись вперед в поиске решений для полного выполнения обязательств, взятых сторонами, и чтобы был дан быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая остается тяжелой.

Во время аудиенции девятого января 2017 г., глава Католической Церкви в контексте завершения Первой мировой войны, поделился мыслями относительно мира и безопасности, также подчеркивая, что “в атмосфере опасений за настоящее”, важно - обратиться со словом надежды, что укажет дальнейший путь.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре Папа Римский свое 80-летие отметил с бездомными.


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