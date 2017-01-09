09:10 09.01.2017 | Политика | Новости
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Гибель мирного населения в Алеппо это цена освобождения народа, - Асад

Многочисленные жертвы среди мирного населения в результате бомбардировок Алеппо являются "ценой освобождения народа".
 

Гибель мирного населения в Алеппо это цена освобождения народа, - Асад

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад журналистам в Дамаске, передает ВВС. 

"Поражение повстанцев при осаде Алеппо стало решающим моментом войны", - заявил Асад.

Кроме того, переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.

"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - добавил Асад.

Также добавим, что полная версия интервью Башара Асада появится в понедельник в эфире телеканалов France Info, LCP и RTL.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", операция по эвакуации десятков тысяч жителей з сирийского города Алеппо завершены.


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