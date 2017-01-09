Беларусь ввела для 80 стран пятидневный безвизовый режим

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал закон, по которому вводится разрешение на пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран. Об этом передает пресс-служба президента Беларуси.

Документом этим устанавливается безвизовый способ въезда в Беларусь максимум на пять суток - при въезде через ПП через госграницу аэропорт Минск для граждан 80 государств. Таким образом, указ этот распространяется на 39 государств Европы, включая ЕС, а также Индонезию, США, Бразилию, Японию и прочие страны. Документ этот направлен на активизацию поездок бизнесменов, туристов и прочих граждан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинцев не пускали в Беларусь по ID-паспортам.