64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

Прием заявок на конкурс на пост главы Нацполиции Украины уже завершен. 64 кандидата уже подали заявки – отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в социальной сети Facebook.

По его словам – уже было подано 64 заявки, с которыми работу начинает конкурсная комиссия. По итогам обработки документов за три следующих дня полный перечень допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих, по Закону, всем квалификационным требованиям, станет доступен на сайте МВД - подчекнул министр.

Как сообщал УРА-Информ, Аваков ранее объявил конкурс на пост главы Национальной полиции.