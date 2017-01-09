13:29 09.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

Прием заявок на отбор главы Национальной полиции уже завершился.

64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

Прием заявок на конкурс на пост главы Нацполиции Украины уже завершен. 64 кандидата уже подали заявки – отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в социальной сети Facebook.

По его словам – уже было подано 64 заявки, с которыми работу начинает конкурсная комиссия. По итогам обработки документов за три следующих дня полный перечень допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих, по Закону, всем квалификационным требованиям, станет доступен на сайте МВД - подчекнул министр.

Как сообщал УРА-Информ, Аваков ранее объявил конкурс на пост главы Национальной полиции.


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